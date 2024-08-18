من هي أكبر الدول المصدرة لقنابل الغاز المسيل للدموع؟

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ووفقا للبيانات التي قدمتها وكالة الشرطة الوطنية إلى "يونغ هيه إن"، النائبة عن حزب الدخل الأساسي والعضوة في لجنة الإدارة العامة والأمن البرلمانية، صدرت كوريا الجنوبية نحو 4.73 ملايين قنبلة غاز مسيل للدموع في الفترة من عام 2019 إلى النصف الأول من هذا العام.

يذكر أن قنابل الغاز المسيل للدموع تُستخدم بشكل رئيس في السيطرة على الاحتجاجات والتجمعات. وتحظر الحكومة الكورية استخدام الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بسبب مخاطر الاختناق منذ عام 1999.

ويصنف قانون الأسلحة النارية والمتفجرات وقانون التجارة الخارجية الغاز المسيل للدموع على أنه "متفجرات" و"مواد استراتيجية" على التوالي، ويتطلب الحصول على إذن من وكالات الشرطة الإقليمية وإدارة برنامج المشتريات الدفاعية لتصديره.

وأعربت النائبة "يونغ" عن أسفها العميق إزاء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع الكورية في انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة صادرات كوريا من هذه القنابل.

وشددت على حاجة لتعديل قانون التجارة الخارجية، قائلة إنه من الضروري ليس فقط تقييد تصدير الغاز المسيل للدموع إلى الدول التي تثار فيها المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، بل وأيضا الأنشطة الاقتصادية الشاملة تجاهها.