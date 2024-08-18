اليمن والحكومة الجديدة.. آمال وتطلعات

العالم – المشهد اليمني

وفي حوار مباشر مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، لفت حجر إلى أن فترة الحكومة اليمنية السابقة والتي استمرت سبع سنوات شابها العديد من الإختلالات، وقد تم دراسه تلك الإختلالات وتحديد مسارات معينة لمعالجة هذه الاختلالات بصورة تحقق للشعب تطلعاته في حياة كريمة وسيادة كاملة وأيضا النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي، منوها أن هذه الحكومة، قد لبّت الكثير من تطلعات الشعب اليمني.

وفي إطار التغيير الجذري الذي كان قد وعد به السيد عبدالملك الحوثي بدأت حكومة التغيير والبناء في صنعاء المشكلة حديثا مهامها بعد أن أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

الحكومة التي كلف برئاستها أحمد الرهوي تأتي في ظروف استثنائية، وستوكل إليها العديد من الملفات، فيما يتطلع الشارع اليمني إلى نجاح الحكومة في تأدية مهامها وإحداث التغيير المنشود.



ويعول كثير من اليمنيين على الحكومة الجديدة في المساهمة في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وتحقيق أهداف تنموية ملموسة.

وتأتي هذه الحكومة في وقت حرج مع استمرار حالة اللا حرب واللا سلم وعدوان خارجي تتعرض له البلاد من قبل امريكا وبريطانيا وكيان الاحتلال الاسرائيلي كما تتزايد فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فماذا ينتظر اليمنيون من هذه الحكومة؟ وماذا يمكن ان تقدم في ظل الاوضاع الحالية؟.

ويطرح برنامج المشهد اليمني العديد من التساؤلات ابرزها دلالات تشكيل الحكومة الجديدة؟ وكيف جاء تشكيلها؟ ماهي الخلفيات التي ادت الى تشكيل هذه الحكومة؟ وماذا عن تطلعات الشارع حول تشكيل حكومة جديدة وهل لبت التشكيلة الجديدة تطلعات الشارع؟ وماذا يريد اليمنيون من الحكومة الجديدة؟ وماهي اهم الملفات التي يجب ان تعالجها؟ وماذا يمكن ان تقدم الحكومة في ظل الاوضاع الحالية وماتشهده البلاد من عدوان خارجي وحرب وحصار؟

كما يبحث البرنامج في دور الحكومة الجديدة في اطار الازمة الداخلية وحلحلة الاوضاع وماذا يمكن ان تقدم؟ كيف يؤكد السيد الحوثي على الرد العسكري على العدوان الاسرائيلي؟ وماذا يعني تاكيد السيد على ان التاخير امر تكتيكي؟ وكيفية قراءة رد كل المحور على العدوان. والى اين تتجه الامور برائيكم؟ وماذا يعني استمرار الحضور الشعبي الحاشد في اليمن المؤيد لفلسطين؟

ويناقش برنامج "المشهد اليمني" الرسائل والدلالات التي يحملها هذا الحضور الشعبي كل اسبوع في اليمن؟ وماذا عن استمرار العمليات العسكرية في البحر الاحمر؟وكيفية قراءة ما أعلنه الناطق العسكري باسم القوات اليمنية حول استهداف عدد من البوارج الامريكية مؤخرا في باب المندب؟

ضيوف الحلقة:

- السفير عبد الإله حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن.

- علي الزهري اعلامي يمني.

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