حزب الله ينفي مزاعم "وول ستريت ‏جورنال" بشأن اغتيال الشهيد شكر

العالم - لبنان

وجاء في البيان الصادر انه "تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا الرواية المختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق". ‏

واكدت العلاقات الإعلامية "أنّ أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق. وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏

هذا ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير مشترك بقلم سوني إنجل راسموسن وآدم شمس الدين وكاري كيلر لين تفاصيلا زعمت انها نقلت عن مسؤول في حزب الله، كيف أن فؤاد شكر الذي لا يعرفه سوى قِلة من الناس أمضى يومه الأخير وكيف تم اغتياله، وهو ما نفته العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيانها.