السفير التركي: نحن بحاجة إلى دور إيران البناء في تطبيع العلاقات مع سوريا

العالم – إيران

وفيما يتعلق بطلب أردوغان تطبيع العلاقات مع دمشق وشرط سوريا المسبق لانسحاب القوات التركية من سوريا، قال السفير التركي لدى إيران: إن سوريا من أقرب جيراننا ومن الدول القريبة منا ثقافياً.. لقد واجهنا مشاكل مع سوريا في الماضي لأسباب مختلفة.

وأضاف: ربما كانت لإيران وتركيا وجهات نظر مختلفة حول هذا الأمر، لكن على أية حال، هناك مشكلة حقوق إنسان في سوريا.

وتابع السفير التركي: المؤثر هنا هو دور القوى العظمى، وخاصة القوى التي جاءت من خارج المنطقة، ومن أجل منع ذلك، يجب على كل من تركيا وسوريا التحرك بحذر.

وزعم السفير التركي أن تركيا ليس لها أطماع بأراضي الدول الأخرى.