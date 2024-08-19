شاهد.. المقاومة الفلسطينية تلقن الاحتلال درسا قاسيا في غزة

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في اليوم الثامن عشر بعد الثلاثمئة للعدوان على غزة، الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف الأحياء السكنية والمرافق المدنية في القطاع، والمقاومة ترد بعمليات نوعية جديدة، مكبدة الاحتلال المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد.

استشهد نحو 40 فلسطينيا خلال الأربعة وعشرين الساعة الماضية في قصف الاحتلال لمناطق مختلفة في شمال وجنوب القطاع واستشهد الصحفي الفلسطيني إبراهيم محارب في استهداف الكيان لمجموعة من الصحفيين في مدينة حمد شمال خانيونس.

ولم يكتفي الاحتلال باستهداف المدنيين العزل بالصواريخ والرصاص لاستمراره بإبادته الجماعية لأهالي غزة اذ صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يعيق عمليات تطعيم الأطفال للحد من انتشار شلل الأطفال والأوبئة الأخرى ويواجه قسم العناية المكثفة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) وضعا صعبا حيث يواجه المشفى نفاد الوقود اللازم لتشغيله وعدم توفر المستلزمات والمعدات الطبية.

ميدانيا تخوض المقاومة الفلسطينية معارك مركّزة في حي تل الهوا في مدينة غزة حيث استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قوة إسرائيلية راجلة مكونة من عشرة جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا، جنوبي مدينة غزة.

الى ذلك فجرت القسام عبوتي في جنود الاحتلال المترجلين من الآليات غرب مدينة حمد وأوقعتهم بين قتيل وجريح. من جانبها بثت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا قالت انها لقصف جنود الاحتلال والياته المتوغلة في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وتم بث مشاهد لمهاجمة عناصر من كتائب القسام مشاهد قوة اسرائيلية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، وتظهر المشاهد تفجير عبوات في سيارتي جيب اسرائيليتين ، قالت القسام ان التفجير اوقع قتلى وجرحى من الجنود، بدورها قصفت كتائب شهداء الأقصى، بوابل من قذائف 'الهاون'، قوات الاحتلال وآلياتهم المتوغلة في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا