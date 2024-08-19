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القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب

القسام والسرايا تعلنان مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب
الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة “تل أبيب”.

العالم - فلسطين

وأكدت الكتائب في بيان عبر حسابها على تلجرام، أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

وأقرت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، بأن الانفجار وسط تل أبيب مساء أمس الأحد، كان محاولة لتنفيذ عملية تفجيرية.

وجاء في بيان الشاباك وشرطة الاحتلال أن هجوم تل أبيب حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة، وأدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجروح متوسطة.

وأفادت القناة “12” العبرية، بأن المرة الأخيرة التي وقع فيها انفجار “غير مألوف، وغير واضح” في تل أبيب، واشتبه حينها بأنه محاولة لتنفيذ عملية، كان في 15 أيلول/ سبتمبر 2023 الماضي.

ووقع الانفجار، حينها، وفقًا للقناة 12، في متنزه اليركون، وتم فرض أمر حظر نشر بشأنه أيضًا.

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