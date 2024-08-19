غضب في كيان الاحتلال.. فضيحة نتنياهو وزوجته بـ12 مليون دولار

العالم- فلسطين المحتلة

وبحسب تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، فقد جرى الكشف عن أرقام تكلفة رحلات رئيس وزراء الاحتلال إلى الخارج، خلال العامين الماضيين، بناءً على طلب من جمعية النجاح، وحركة حرية المعلومات، التي يرأسها المحامي إيلاد مان، إذ قدّم مكتب رئيس الوزراء تكاليف الزيارات الخارجية، خلال العامين الماضيين.

وكشف تقرير مكتب رئيس الوزراء أن الجمهور الإسرائيلي "في إشارة لأموال الضرائب" دفع نحو 1.83 مليون دولار لنتنياهو وزوجته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا- التي صادف أنها ذكرى زواج الزوجين نتنياهو، رغم أنه تم تعريفها بأنها زيارة "سياسية" ولكن لم يتم عقد سوى لقاءين.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن رئيس الحكومة حجز جناح يصل سعره إلى نحو 5000 دولار لليلة الواحدة، ودفع نحو مليون دولار لقضاء 3 أيام فقط.

تكلفة باهظة تتحملها الدولة

وكشف التقرير تكلفة 6 رحلات لرئيس الحكومة للخارج، تظهر التكلفة الباهظة والإقامة في فنادق فاخرة والمرافقة بحاشية تضم عشرات الحاضرين، عدد كبير منهم من المصورين والمتحدثين والمساعدين على اختلاف أنواعهم.

ووصلت تكلفة الرحلة لقبرص مثلا إلى 137 ألف دولار، أي أكثر من نصف مليون شيكل، لرحلة لليلة واحدة إلى وجهة تبعد نصف ساعة طيران.

وأقام نتنياهو وزوجته، التي ترافقه في جميع الرحلات، في فندق "City Of Dreams" المرموق بتكلفة 2155 دولارًا في الليلة، وكان برفقتهما 36 من أفراد الوفد المرافق.

رحلة في ذكرى زواج نتنياهو

وذكر التقرير أيضًا رحلة الزوجين إلى روما، وهي رحلة وُصفت بأنها "سياسية" وحدثت بالصدفة في ذكرى زواجهما، وهو ما جعلها تكلف دافعي الضرائب الإسرائيلي 1.83 مليون شيكل، وكان برفقتهما في هذه الرحلة 30 فردًا من الحاشية، وأقام الزوجان في جناح بفندق هيلتون بتكلفة تزيد عن 5000 دولار في الليلة وأكثر من 15000 دولار للرحلة بأكملها.

كما جرى تأجير 53 غرفة في فندق فخم للحاشية وحراس الأمن، فضلًا عن سيارة سعر إيجارها 20 ألف يورو.

خلال الرحلة، عُقد اجتماعين سياسيين، أهمهما مع رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا مالوني. وكان الاجتماعان محدودي الوقت لأن مالوني كان في عجلة من أمره.

رحلة باريس

وكلفت 3 أيام في باريس في فبراير 2023 خزانة دولة الاحتلال أكثر من مليون دولار، وهذه المرة كان نتنياهو وسارة، برفقة حاشية من 30 شخصًا، في فندق فخم في جناح تبلغ تكلفة الليلة فيه 4000 دولار، وإجمالي 16 ألف دولار طوال الفترة، على الرغم من أن الرحلة بأكملها استمرت لمدة ثلاثة أيام، لكن ليس من الواضح سبب دفع مقابل 4 ليالٍ، أو ما إذا كان سعر "إضافات".

كانت تلك الرحلة في نهاية الأسبوع استمتع فيها الحاضرون بجدول زمني جيد إلى حد ما - تناول وجبة مع الرئيس الفرنسي بعد الهبوط، وحدثان يوم الجمعة - أحدهما لقاء مع رجال الأعمال والآخر مع الجالية اليهودية، ولم تكن هناك أي جدول زمني حسب المعلومات المقدمة، حتى الإقلاع يوم الأحد الساعة 11:30 مساءً.

وسخرت الصحيفة العبرية من أن رحلة مدتها 3 أيام ونصف اليوم بينها يومين بلا أي جدول أعمال تستحق إنفاق مليون دولار.

رحلة بـ12 مليون دولار

وأوضحت الصحيفة أن أغلى رحلة كانت إلى نيويورك وسان فرانسيسكو في سبتمبر 2023، وهي رحلة استغرقت 7 ليال وكلفت أكثر من 12 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين.

حيث تم حجز جناح في فندق ريجنسي بسعر حوالي 4000 دولار في الليلة و28000 دولار للرحلة بأكملها.

وكانت تكلفة يوم الزيارة هي الأعلى وبلغت 478 مليون دولار، ورافق الرحلة 34 فردا من المرافقين، ليس من بينهم حراس الأمن بالطبع.

وفي هذه الرحلة، استقبل رئيس الوزراء وزوجته سارة نتنياهو مسؤولون منخفضو المستوى في المطار، مثل نائب حاكم ولاية كاليفورنيا وعمدة سان خوسيه، وفي وقت لاحق من اليوم، التقيا بإيلون ماسك في مصنع تيسلا.