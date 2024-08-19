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خلال عدوان اسرائيلي جديد على غزة..

استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني الشهيد إسماعيل هنية..اليكم التفاصيل

استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني الشهيد إسماعيل هنية..اليكم التفاصيل
الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

استشهد، مساء اليوم، عدد من مرافقي ومعاوني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد الراحل إسماعيل هنية في قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر صحفية أن "المرافقين والمعاونين استشهدوا في عدوان اسرائيلي غادر قرب منزل أبو العبد في مخيم الشاطئ قبل قليل".

وبحسب المصادر فإن 9 مواطنين بينهم 6 من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية ارتقوا في العدوان الإسرائيلي.

وقال عبد السلام نجل إسماعيل هنية أن عددا من "مرافقي الشهيد القائد الوالد أبوالعبد استشهدوا قبل قليل بقصف مخيمنا.. مخيم الشاطئ ليلحقوا بقائدهم وأبيهم".

والمرافقون الشهداء بحسب عبدالسلام هنية هم أبو مازن حسونة، خليل مطر، أبو حسام الحديدي، وأكرم الهسي، ومصباح الضعيفي، وتامر العبسي وابنته، محمد أبوعودة.

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