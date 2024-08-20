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ألمانيا تستدعي السفير الإيراني

ألمانيا تستدعي السفير الإيراني
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

رداً على إغلاق فرعين لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية في طهران، استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين.

العالمإيران

وبأمر من السلطة القضائية أغلقت الشرطة الإيرانية اليوم الثلاثاء فرعين لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية في طهران، ارتكبت أعمالاً مخالفة لقوانين البلاد.

ووفقا لتقرير وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية تم صباح اليوم الثلاثاء، وبأمر من السلطة القضائية إغلاق فرعين لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية في طهران، كانا قد خالفا قوانين البلاد وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية ومخالفات مالية واسعة النطاق.

وأفاد الوكالة أنه قد وردت تقارير كذلك عن انتهاكات من قبل مراكز أخرى تابعة لألمانيا في البلاد، ولا يزال التحقيق مستمرا.

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