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يائير لابيد تعليقا على قصف الجولان: 'الحكومة خسرت الشمال'!

يائير لابيد تعليقا على قصف الجولان: 'الحكومة خسرت الشمال'!
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعترف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال، يائير لابيد، اليوم الأربعاء أن حكومة نتنياهو خسرت منطقة شمال فلسطين المحتلة في أعقاب القصف الصاروخي على الجولان المحتل.

العالم-الاحتلال

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، قال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد تعليقا على قصف الجولان صباح اليوم: الحكومة خسرت الشمال".

وكانت اعترفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطن بجراح ووقوع عدة إصابات مباشرة في مبانٍ بالجولان ما أدى لتضررها،عقب دوي صفارات الإنذار.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وقوع إصابة خفيفة لشخص جراء سقوط صاروخ بالجولان المحتل فيما اندلع حريق ضخم في مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل.

وبحسب المصادر العبرية، فقد وقعت 5 إصابات مباشرة في عدة مبانٍ في منطقة كتسرين بالجولان السوري المحتل، بعد سقوط صلية صاروخية مكثفة من جنوب لبنان.

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