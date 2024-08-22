رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية السعودي.. اليكم تفاصيل اللقاء

العالم - العراق



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود".



وأوضح، ان "اللقاء، تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".



وأضاف، ان "اللقاء، شهد استعراض أهمّ التطورات في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان في غزّة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان، وحثّ المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه".