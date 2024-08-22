رحلة إلى ديار الحبيب

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ولكن ما سر تحمل هذه الرحلة الشاقة؟

الحسين بن علي، حفيد رسول الله، أبى أن يقبع تحت الظلم، ورفع لواء الحرية ونادى بالحق حتى دفع ثمن ذلك بدمائه الزكية ودماء أصحابه وأهل بيته ليجعل طريق الأحرار إرثًا تتوارثه الأجيال عبر السنين.

لتسطر ملحمة العشق كل عام في كربلاء وتجدد البيعة مع الحق كل عام... ولكن هذه السنة، تأتي زيارة الأربعينية على وقع صراخ أطفال غزة لتصبح غزة هاشم كربلاء العصر ومحك الحق والباطل.

فهناك من وقف مع الحق وساند أهل غزة، ومن ساعد بالمال والعتاد ليكون شريكا في قتل الأطفال والنساء. فما أشبه اليوم بالأمس.

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