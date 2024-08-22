الهلع الصهيوني بانتظار الرد

العالم – إنقلاب الصورة

لا زال الهلع والخوف يسيطران على الجو العام في الكيان الإسرائيلي جراء الرد المحتمل لإيران ولحزب الله على جريمتي اغتيال القائدين هنية وشكر في طهران والضاحية الجنوبية.

حالة الانتظار هذه الصعبة تحولت إلى ما يشبه الحرب النفسية الكاملة، ولا أحد في الكيان يعلم متى الرد.

إذا لا أحد يعلم متى سيكون الرد الإيراني المحتمل.. ومتى سيكون رد حزب الله.. وبالتالي كل أجهزة المخابرات بما فيها المخابرات الأميركية والموساد الصهيوني حتى الآن يعيشان حالة من التقديرات غيرالواضحة تماما.. لكن الخوف هو الأساس في الكيان الإسرائيلي.

وليس خوف وحسب.. بل خوف كبير إلى درجة أنه بلغ حبس الأنفاس وأن الصهاينة يتهيأون للدخول إلى الملاجئ مع كل إشارة ممكن أن تكون احتمال الرد القادم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..