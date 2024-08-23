شاهد.. القسّام تستهدف دبابات الإحتلال وتفجّر فتحة نفق بجنوده بخان يونس

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وأشار مراسلنا إلى أن القسام فجر مقاتلوها "عين نفق فخخت مسبقا بعبوة في قوة صهيونية في منطقة "عبلة"غرب مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع".

ولفت مراسلنا إلى أن كيان الاحتلال شن غارات عنيفة على منطقة المحطة وسط خان يونس بالقذائف المدفعية بالاضافة الى القصف في المناطق الشرقية لخان يونس في بني سهيلا، وتم استهداف خيمة للنازحين في دوار شارع أبو السرور قرب دوار بني سهيلة حيث وصلت ثلاث اصابات الى مستشفى ناصر الطبي جراء هذا الاستهداف من قبل المدفعية الاسرائيلية، ووصول ثلاث غصابات لمشفى شهداء الاقصى استهداف المدفعية الاسرائيلية لتجمع المواطنين في محيط منزل في المحافظة الوسطى.

ويشن كيان الإحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل كيان الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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