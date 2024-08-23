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شاهد.. قتلى ومصابون في عمليات طعن في مدينة زولينغن غربي ألمانيا

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، مساء الجمعة عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا.

العالم - أوروبا

ووفقا للتقارير الأولية التي نقلتها صحيفة بيلد الألمانية، فإنه في حوالي الساعة 9.45 مساء، قام رجل بطعن المارة بشكل عشوائي بسكين في مهرجان المدينة في زولينغن.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن العشرات من عمال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين، مؤكدة أن الشرطة أطلقت إنذارا كبيرا وأعلنت حالة التأهب القصوى. فيما تحلق طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق أرض مهرجان المدينة.

ووفقا لشهود عيان فإن "الجاني ذو ملامح عربية ولا يزال هاربا".

وتحتفل مدينة زولينغن بعيد تأسيسها الـ650 في نهاية هذا الأسبوع بـ "مهرجان التنوع"، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، في حدث من المتوقع أن يصل عدد الزوار فيه إلى 80 ألف زائر.

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