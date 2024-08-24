القسام تفجر نفقا مفخخا بقوة إسرائيلية في غزة

العالم- فلسطين

وقالت كتائب القسام في بيان: "تمكن مجاهدونا من استدراج قوة صهيونية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقًا في منطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وفور وصولهم إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح".



وفي بيان آخر، أشارت الكتائب إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة "الجعفراوي" شرق مدينة دير البلح، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى، وهبط الطيران المروحي لإخلائهم.



واستهدفت كتائب القسام أيضا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه"، بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.



وفي وقت سابق، ذكرت "القسام" أنها قامت بتفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من آليات الاحتلال ومعداته الهندسية، بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح، مشيرة إلى أنها رصت هبوط الطيران المروحي للإخلاء.