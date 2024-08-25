كلمة للسيد نصرالله مساء الیوم

العالم - لبنان

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المقاومة الاسلامية صباح اليوم، إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله التي سيتم تحدد موعدها في وقت لاحق من هذا اليوم الاحد.

وحسب موقع "المنار"، أفادت المقاومة الاسلامية، بان عمليتها العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى، حيث تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة.

هذا وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها صباح الأحد عن ردها الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد فؤاد شكر وعدد من المدنيين من نساء وأطفال. واكدت انه “تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل”.

واكدت االمقاومة الإسلامية في بيان ان المرحلة الأولى تضمنت استهداف 11 ثكنة وموقع صهيوني تسهيلا لعبور المسيرات بإتجاه هدفها في العمق

المواقع التي استهدفتها المقاومة الإسلامية:

‏1- قاعدة ميرون

‏2- مربض نافي زيف

‏3- قاعدة زعتون ‏

‏4- مرابض الزاعورة

‏5- قاعدة السهل

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل

‏10 - قاعدة عين زي تيم ‏

‏11- ثكنة راموت نفتالي