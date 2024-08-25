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شاهد.. حزب الله يبث صوراً لاستهداف قواعد وثكنات عسكرية إسرائيلية

الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

بث حزب الله اللبناني صورا للقواعد والثكنات الإسرائيلية التي استهدفها في “المرحلة الأولى” من رده على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر فجر.

العالم - لبنان

وتضمنت المشاهد ثكنة بيت هيلل مقر قيادة “كتيبة السهل”، ومربض الزاعورة، وهو مربض ثابت لبطارية مدفعية تابع للواء 769، وثكنة كيلع، وهي مقر وزارة الحرب الجوي والصاروخي التابع للفرقة 210، وثكنة يوآف، وهي قاعدة كتيبة مدفعية وصواريخ تتبع لقيادة المنطقة الشمالية، وقاعدة نفح، وهي مقر قيادة الفرقة 210.

كما تضمنت الصور، التي بثها حزب الله، ثكنة يردن مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210، وثكنة راموت نفتالي، وهي مركز سرية حدودي، وقاعدة عين زيتيم، وهي مقر قيادة الفيلق الشمالي، وقاعدة ميرون الجوية، وهي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي في شمال فلسطين المحتلة.

كما قال حزب الله إنه استهدف في هجومه الأولي مربض نافيه زيف، مربض مدفعية يتبع للواء 282، ومقر جعتون، وهو مقر ميداني مستحدث لاستقرار قيادة الفرقة 146 الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله اليوم الأحد شن هجوم جوي بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، وقال إن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وإنه يأتي في إطار “الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر”.

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وأكد أنه، بالتزامن مع ذلك، تم استهداف “عدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ”، وأن عملياته ستأخذ وقتا، وبعد ذلك سيُصدر بيانا تفصيليا بشأن مجرياتها وأهدافها.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حرب مدمرة يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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