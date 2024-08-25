فتوی مثيرة للجدل.. الأزهر يحرم لعبة الطائرة!

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وخلال منشور عبر فيسبوك، أكد أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عباس شومان، أن "لعبة Aviator تمثل نوعا من أنواع المقامرة التي حرمها الله عز وجل وبالتالي يأثم لاعبها والمقهى الذي يمكن اللاعبين ممن ممارستها على أجهزته".

وشدد أمين عام هيئة كبار العلماء أن "المكاسب المالية المتحققة من اللعبة هي مال حرام حيث تتضمن قمارا أو مراهنات مالية محرمة".

وأوضح شومان أن المسابقات المالية التي تعتمد اعتمادا كليا على الحظ محرمة تحريما قاطعا، لأنها تتعارض مع مبدأ الإسلام وتؤدي إلى الإدمان وإهدار المال.

لفتت اللعبة الانتباه منذ إنشائها في عام 2019، حين قامت لعبة Aviator، التي طورتها الشركة الرائدة في تقديم ألعاب الكازينو والمراهنات spribe games، بإحداث ثورة في مجال المراهنة والألعاب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ.

وتنامت شعبيتها في جميع أنحاء العالم بشكل سريع، حيث تبنت أكثر من 2000 شركة مراهنات وكازينو اللعبة، وبحسب الإحصائيات يستخدمها اليوم 10 ملايين لاعب.

ومبدأ اللعبة قائم على أن يقوم اللاعبون بالمراهنة على طائرة افتراضية قبل الإقلاع. ومع بقاء هذه الطائرة لفترة أطول في الهواء، تزداد قيمة المضاعفة، مما يؤدي إلى زيادة المكاسب المحتملة. وللحصول على المكاسب، يجب على اللاعبين سحب الأموال قبل أن تختفي الطائرة من الشاشة.

ولا توجد طريقة للتنبؤ بنتيجة لعبة Aviator نظرا لأنها لعبة حظ، ونتيجة كل جولة عشوائية تماما ولا يمكن التنبؤ بها على وجه اليقين.