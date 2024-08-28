ما هي الوحدة 8200 لجيش الاحتلال التي استهدفها حزب الله؟

العالم- فلسطين المحتلة

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وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن حزب الله قال إنه ضرب قاعدة الوحدة 8200 بالقرب من تل أبيب يوم الأحد 25 آب/ أغسطس، حيث تعد تلك الوحدة مسؤولة عن الاستخبارات التقنية والاتصالات، وترتبط ارتباطًا وثيقا بعالم التكنولوجيا، وقد تعرضت للاتهامات أيضًا بالفشل في تقييم هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وبينت الصحيفة أن حزب الله اللبناني استهدف قاعدة جليلوت فجر الأحد 25 آب/أغسطس الحالي، الواقعة على بعد 110 كيلومترات من الحدود اللبنانية و1.5 كيلومتر من تل أبيب.



وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أن "هذا هو المكان الذي توجد فيه الوحدة 8200 المسؤولة عن جمع المعلومات والتنصت والتجسس".



ويأتي هذا الهجوم ردا على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت في 30 تموز/يوليو الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن الوحدة 8200 هي الخدمة المسؤولة عن استخبارات الإشارات وفك التشفير واعتراض الاتصالات - أي ما يعادل وكالة الأمن القومي الأمريكية أو المديرية الفنية ضمن المديرية العامة للأمن الخارجي في فرنسا.

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وبحسب ما أفاد به مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث تابع للقوات المسلحة في المملكة المتحدة لصحيفة فاينانشيال تايمز في سنة 2015، فإن "الوحدة 8200 على قدم المساواة مع وكالة الأمن القومي في كل شيء باستثناء الحجم".

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تأسست الخدمة المرموقة سنة 1952، عقب الحرب العربية الأولى مع كيان الاحتلال الصهيوني، وبعد سنتين انتقلت إلى مقرها الرئيسي في جليلوت، بالقرب من تل أبيب. وتضم اليوم عدة آلاف من الأعضاء وثلثي أفراد جهاز أمان، المخابرات العسكرية الإسرائيلية.