الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

كاميرا العالم تكشف أبرز الأحداث والتطورات الميدانية في غزة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مواقع في قطاع غزة، بما في ذلك منازل في مخيم جباليا، وأحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى، وذلك باستخدام القصف الجوي والمدفعي على مناطق أخرى، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم: "يومًا داميا آخر مر على الأسرة الصحفية بعد استشهاد الزميل محمد عبد ربه، الذي كان يعمل في قسم تقنية المعلومات بالشركة المزودة للخدمات لنا نحن المراسلين"، مضيفًا أن محمد استشهد في غارة إسرائيلية مباغتة استهدفته داخل شقة شقيقته في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاده هو وشقيقته معًا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من جرائمه خلال الساعات الماضية، حيث قصف عددًا كبيرًا من المواقع في مدينة غزة، مستهدفًا المدنيين بشكل عشوائي.

وقال مراسل قناة العالم إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة زيادة في مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان، مؤكدًا تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في كل من أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى.

وأوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم سيارة مدنية في قرية الزويدة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، مضيفًا أن المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح تعرضت أيضًا لهجوم مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في مدينة خانيونس، أفاد مراسل العالم بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا، مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين جلهم من النساء، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني ما زالت تبحث عن المفقودين في هذه الغارة.

روابط ذات صلة

فيديو خاص: غزة والضفة والمواجهة المفتوحة

آخر التطورات.. مسيّرة إسرائيلية تقصف سيارة تابعة لـ"أونروا"بقطاع غزة

كاميرا العالم تكشف حجم الدمار بمسجد العمري التاريخي بقطاع غزة +فيديو