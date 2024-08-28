كاميرا العالم تكشف أبرز الأحداث والتطورات الميدانية في غزة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم: "يومًا داميا آخر مر على الأسرة الصحفية بعد استشهاد الزميل محمد عبد ربه، الذي كان يعمل في قسم تقنية المعلومات بالشركة المزودة للخدمات لنا نحن المراسلين"، مضيفًا أن محمد استشهد في غارة إسرائيلية مباغتة استهدفته داخل شقة شقيقته في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاده هو وشقيقته معًا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من جرائمه خلال الساعات الماضية، حيث قصف عددًا كبيرًا من المواقع في مدينة غزة، مستهدفًا المدنيين بشكل عشوائي.

وقال مراسل قناة العالم إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة زيادة في مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان، مؤكدًا تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في كل من أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى.

وأوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم سيارة مدنية في قرية الزويدة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، مضيفًا أن المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح تعرضت أيضًا لهجوم مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في مدينة خانيونس، أفاد مراسل العالم بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا، مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين جلهم من النساء، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني ما زالت تبحث عن المفقودين في هذه الغارة.