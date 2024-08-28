صور/توقيع 4 وثائق للتعاون المشترك بين إيران وتركمنستان

العالم – إيران

واستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء 28 آب/أغسطس، الزعيم الوطني لتركمنستان قربانقلي بردي محمدوف.

وفي اللقاء الذي جمع بين الزعيم الوطني لتركمنستان قربان قلي بردي محمدوف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد آخر من مسؤولي البلدين، تم التطرق إلى الموضوعات ذات الصلة والمستجدات الإقليمية.

وعقب اللقاء، وقع مسؤولو إيران وتركمنستان على أربع وثائق تعاون مشترك في مجالات مختلفة بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والزعيم الوطني لتركمنستان.

ووصل زعيم تركمنستان ورئيس مصلحة الشعب قربانقلي بردي محمدوف، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.. حيث كان في استقباله وزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانه صادق.