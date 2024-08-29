الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت عن جنين

العالم - فلسطين

وأوضحت الشركتان في بيانين منفصلين، تضرر المسارات الرئيسية والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية.

وأشارتا إلى أن الطواقم الفنية تحاول منذ أمس الوصول إلى المناطق المتضررةـ إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وفي السياق، أكدت غرفة العمليات المركزية في الهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بالكامل، نتيجة انقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، بالإضافة الى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضا.

من جانبه، قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر: “نتخوف من حصول أمر ما، نتيجة لعملية التشويش وانقطاع الإنترنت التي يتعرض لها محيط المستشفى”.

يذكر أن قوات الاحتلال قطعت الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد في العدوان الميداني.

تعطل الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك بجنين

بدورها، أعلنت سلطة النقد، تعطل الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك في محافظة جنين بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لخطوط الفايبر المزودة لخدمات الإنترنت.

وأشارت إلى أن فروع المصارف المتضررة ستعاود تقديم الخدمات المصرفية للجمهور فور إصلاح الشركات المزودة لخطوط الفايبر وعودة خدمة الإنترنت.

وفي اليوم الثاني من العدوان على جنين ومخيمها، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.