5 شهداء بقصف شرق خان يونس ومخيم جباليا ومواجهات في مخيم بلاطة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وفجر اليوم ايضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 مواطنين فلسطينيين من نابلس، واقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، شرق المدينة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية وأمنية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: حمزة أبو زيتون، ويوسف حسن ناطور، ويوسف العزوني.

وأضافت أن قوات اعتقلت الشاب علاء الفلاحة بعد اقتحام منزله في منطقة كلية الروضة بالجبل الشمالي، والاعتداء عليه بالضرب، وبسام البسطامي من منطقة الضاحية.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال معززة بجرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط اطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف وتخريب بالبنية التحتية داخل المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.