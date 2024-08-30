استطلاع: أكثر من نصف الأميركيين يطالبون بتقييد الدعم العسكري لـ”إسرائيل”

العالم - الأميركيتان

وذكر “المجلس”، الذي يعد أحد المراكز الفكرية البارزة في الولايات المتحدة، في عرضه لنتائج الاستطلاع، اليوم الخميس، أن 53% من الأميركيين يرون أن على الولايات المتحدة أن تقيد مساعداتها العسكرية لـ”إسرائيل” حتى لا تتمكن من استخدامها في عمليات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إلى أن الدعوات المتصاعدة لتقييد تلك المساعدات ببعض الشروط لم تمنع وزارة الخارجية الأميركية من الإعلان مؤخرا عن تمويل عسكري لتل أبيب بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك رغم أن حصيلة القتلى المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تجاوزت 40 ألفا بكثير، وفقا لما جاء في تقرير الموقع.

ومن ناحية أخرى، رأى 30% من المشاركين أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط، كما يقول 3 من كل 10 أميركيين إن بلادهم لا تقدم عونا إنسانيا كافيا لسكان غزة.

ويواصل كيان الاحتلال عدوانه على غزة بدعم أميركي منذ نحو 11 شهرا، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.