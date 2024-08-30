سانشيز يدعو لإعادة المهاجرين في إسبانيا إلى بلدانهم

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخميس، بالعاصمة السنغالية دكار، في ختام جولة إفريقية شملت أيضا موريتانيا وغامبيا، على مدى 3 أيام.

وتهدف جولة سانشيز إلى إيقاف الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين غير النظاميين من شمال إفريقيا إلى إسبانيا في الأشهر الأخيرة.

وشدد سانشيز على أن أفضل طريقة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين وكراهية الأجانب هي الدفاع عن الهجرة المنظمة والقانونية.

وأضاف أن "إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم مسألة أساسية وفقًا للتشريعات الأوروبية والإسبانية أيضا".

وأكد أهمية تطوير الاتفاقيات التي تتيح للعمال الأفارقة الموسميين القدوم إلى إسبانيا والعودة إلى بلدانهم بعد انتهاء عملهم.

وشهدت إسبانيا زيادة بنسبة 70 بالمئة تقريبا في المهاجرين خلال أول 8 شهور من 2024 مقارنة بالفترة نفسها في 2023.

ووفقًا لبيانات رسمية، دخل إلى إسبانيا منذ مطلع العام وحتى 15 أغسطس/ آب الجاري 31 ألفا و155 مهاجرًا غير نظامي.

وخلال فترة زيارة سانشيز للدول الإفريقية الثلاث، دخل نحو 1000 مهاجر غير نظامي إلى إسبانيا، بحسب البيانات ذاتها.