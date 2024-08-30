الإعلامي جمال ريان: ما تقوم به المقاومة تعجز عن القيام به جيوش عربية

العالم - فلسطين

وکتب جمال ریان علی صفحته في منصة "إکس": ما تقوم به المقاومة تعجز عن القيام به جيوش عربية ومن يقللون من أهمية اداء المقاومة الفلسطنية واللبنانيه واليمنية والعراقية والسورية ادمنوا على ثقافة الهزيمة والانبطاح تحت الكيان الصهيونى ولن يعترفوا باداء المقاومة المشرف في زمن الضعف والهوان العربي الذي هم مرآة له.

وأضاف الإعلامي في قناة الجزيرة القطریة: الضربه اللبنانية كانت ناجحة وفق ما يقوله الخبراء العسكريون لكن الاختراق الصهيوني للإعلام العربي يتم بواسطة وسائل إعلام عربية متصهينة على المكشوف حتى عندما يكذب الإعلام الصهيوني يتبنى الصهاينه العرب نفس الكذبه لإخراج الكيان الإسرائيلي منتصرة،لماذا ينصرون "إسرائيل" ويجلدون انفسهم؟

وکتب جمال ریان في منشورة أخری:" برافو ايران التي ملأت فراغ الضعف العربي بالمقاومة التي تحاصر الكيان الصهيونى الان."

وتابع: لماذا برافو ايران؟ فلسطين معيار للشرف. فتشوا عمن يدافع عن فلسطين وفتشوا عمن يدافع عن "إسرائيل". من هو المدافع الشريف؟