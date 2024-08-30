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ايران تؤکد علی ضرورة توسیع العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي

ايران تؤکد علی ضرورة توسیع العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أکد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن إيران مهتمة بتطوير العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

العالم - ايران
وهنأ جاسم محمد البدیوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيراً لخارجية ایران خلال اتصال هاتفي معه.

وناقش الجانبان سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي على أهمية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وقال: إن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي مهتمون بالتشاور والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة.

وبدوره أكد وزير خارجية ایران عباس عراقجي، أثناء شكره للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، أن ایران مهتمة بتحسين علاقاتها الودية والأخوية مع مجلس التعاون وأعضائه، وتعتقد أنه يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون المتبادل.

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