الاحتلال ينسحب من خانيونس ويخلف جثامين علی الطرقات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من خانيونس ان آليات الاحتلال الاسرائيلي تقدمت قبل 22 يوم نحو مفترق شارع 5 وحي الصقر والکتيبة والمحطة، في مدينة خانيونس فقامت بأعمال تخريب واسعة فيها وخلفت أعداد کبيرة جداً من الشهداء والمصابين من سکان هذه المدينة.

وأکد مراسل قناة العالم ان آليات الاحتلال، انسحبت في ساعات الليل تحت وابل کثيف من النيران وخرجت الی اقصی شرق مدينة خانيونس.

وعاد بعض المواطنين الفلسطينيين للمنطقة لتفقد ما تبقی من منازلهم. وروی أحد المواطنين ان جنود الاحتلال لم يرحموا حتی الجثث في المدينة، حيث استولوا علی منزل أحد المواطنين وسحلوا جثة صاحب البيت بعيداً ورموه خارج بيته کي يسکنوا بيته.

وأوضح مراسل العالم ان الطواقم الطبية لاتزال تبحث عن جثامين الشهداء في الطرقات، فلم يتمکنوا قبل هذا من الوصول الی المدينة بسبب خطورة الوصول اليها.