بالفيديو: فرنسا تفرج عن مؤسس تلغرام بهذا الشرط..

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دوروف مؤسس تلغرام الذي يبلغ عمره 39 عاما ملاحق بتهم ترتبط بجرائم مفترضة تتعلّق بمجموعة منظّمة، بما في ذلك 'المشاركة في إدارة منصة عبر الإنترنت للسماح (بتمرير) معاملة غير مشروعة' كما اتُّهم دوروف برفض مشاركة وثائق طلبتها السلطات و'نشر مجموعة صور منظّمة لقصّر في إطار مواد إباحية متعلّقة بالأطفال' إضافة إلى تهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال.

وخرج دوروف، الروسي المولد والذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، من مبنى المحكمة في باريس حيث صعد في سيارة كانت بانتظاره بعدما وُجّهت له اتهامات، ولكن سُمح له بمغادرة السجن تحت إشراف قضائي.

وفي موسكو، حذّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرنسا من تحويل القضية إلى 'ملاحقة سياسية'، مؤكدا أنه 'مواطن روسي' و'سنراقب ما سيحصل'.

وكان قطب قطاع التكنولوجيا الآخر والرئيس التنفيذي لمنصة 'إكس' إيلون ماسك من بين الجهات التي عبّرت عن دعمها لدوروف تحت وسم 'الحرية لبافل' وبعد صدور التهم، نشر ماسك صورة تعبيرية متحرّكة (ميم) على منصة 'إكس' تظهر كاميرا للمراقبة موصولة بأبنية كتب عليها شعار فرنسا 'حرية، مساواة، أخوة'.

أما في بلغراد، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لصربيا عن قرار منح الجنسية الفرنسية لمؤسس تطبيق تلغرام.

هذا وأوقف دوروف في وقت متأخر السبت الماضي في مطار لو بورجيه خارج باريس وخضع لتحقيقات في الأيام التي تلت. وأُفرج عنه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو شرط حضوره إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان صدر عن المدعية العامة في باريس لور بيكو.