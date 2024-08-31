شاهد/سيول جارفة تداهم مدن سعودية وتجرف السيارات

العالم- السعودية

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية من هطول الأمطار الغزيرة والتأثيرات المصاحبة لها، ورياح شديدة وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والأودية، وفق وسائل الإعلام السعودية.

وتداول ناشطون على منصة "إكس" مساء امس الجمعة مقاطع فيديو تظهر قوة السيول وجريانها في "حي الشهداء" في المدينة المنورة، وغمرها للطرقات وجرفها للسيارات.

وأكدوا أن الأمطارا الغزيرة والسيول الجارفة تعد غير مسبوقة بهذه القوة، والتي وصفوها بالمجنونة، وتجرف كل شئ أمامها من المنازل والسيارات، وخاصة في "حي الشهداء".

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على المدن السعودية بتدفق مياه السيول والأودية في السعودية، الجمعة، التي تسببت بانهيار أحد المنازل وجرف عددا من السيارات.

وبينت لقطات مصورة تشكل السيول التي جرفت السيارات في المدينة المنورة، فيما أظهرت لقطات هطول الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة، وسط زوابع رعدية شملت معظم أرجاء المناطق.