اعتداءات اسرائيلية واسعة في جنين والمقاومة في المرصاد

العالم - فلسطين

تجددت الاشتباكات في مخيم جنين بالضفة الغربية فجر اليوم بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دوي انفجارات، وذلك في اليوم الرابع لـ 'العملية العسكرية الواسعة' شمال الضفة.

وأفادت مصادر خبرية بأن آليات عسكرية من بينها جرافات اقتحمت مخيم جنين فجراً، فيما يتمركز عشرات من جنود المشاة الإسرائيليين على مشارف المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من الآليات والجرافات وحاملات جند إلى مناطق عدة في الحي الشرقي للمدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال فجرت منازل فلسطينيين في حي الجابريات الملاصق لمخيم جنين، وهدمت آليات الاحتلال جدار مقبرة الشهداء بالحي الشرقي في جنين، كما قامت آليات الاحتلال بتدمير المحال التجارية بشكل متعمد في جنين.

وتظهر مشاهد تداولت على مواقع التواصل، الركام في كل مكان بجنين ومخيمها بفعل العدوان المستمر لليوم الرابع.

في غضون ذلك، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً في آلية عسكرية بمحور شارع الجابريات، مؤكدة إيقاع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وأضافت الكتيبة أن المقاومين يواصلون استهداف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص في محاور حيفا والناصرة ونابلس ومحيط مخيم جنين.

في الوقت نفسه، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى-جنين وكتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بكفر دان.

وحذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من خطورة ما يتعرض له الفلسطينيون في جنين وطولكرم مشيراً إلى أن التوغل الإسرائيلي في الضفة الغربية كشف عن ممارسة إسرائيل لنفس السلوك القمعي الذي مارسته في غزة، ولكن لهدف أكبر يتمثل في ضم الضفة بأكملها، وهو ما يشكل أكبر خطر يواجه الشعب الفلسطيني منذ النكبة الأولى.