الكشف عن تكلفة خسارة امريكا في البحر الأحمر

العالم-الاميركيتان

وأكد المتحدث باسم البحرية الأميركية للصحيفة إن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية وعدد قليل من السفن الحربية الأخرى التي قضت أشهر في قتال قوات صنعاء في البحر الأحمر وما حوله أطلقت صواريخ بقيمة 1.16 مليار دولار خلال عمليات قتالية نشطة.

وذكرت الصحيفة أن هذا الرقم الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل التكلفة الإجمالية يغطي لـ 770 ذخيرة أطلقتها مجموعة حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى منتصف يوليو/تموز، ويسلط الضوء على التكلفة المالية الكبيرة لمهمة أميركا المستمرة ضد قوات صنعاء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه "في هذا الجهد، تم استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من قبل مجموعة حاملة الطائرات، بما في ذلك الطائرات وكذلك السفن العاملة مع مجموعة حاملة الطائرات وبشكل مستقل.

وتشمل هذه الأسلحة صواريخ أرض-جو، وصواريخ هجومية برية، وصواريخ جو-جو، وأسلحة جو-أرض.

وأضافت الصحيفة أنه تم نشر مجموعة حاملة الطائرات "أيزنهاور" التي تتكون من حاملة الطائرات "إيك" والعديد من المدمرات وطراد - في الشرق الأوسط في الخريف الماضي وقضت أشهرًا في الدفاع عن ممرات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتابعت حديثها بالقول: كانت السفن الحربية والطائرات الأمريكية المرتبطة بمجموعة حاملة الطائرات الضاربة تتعرض بشكل روتيني للصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للقوات المسلحة اليمنية.

وأكدت أن حاملة الطائرات أيزنهاور غادرت المنطقة في يونيو/حزيران ، وحلت محلها حاملة الطائرات ثيودور روزفلت. وقال المتحدث إن تكلفة الذخائر التي أنفقتها السفن الحربية الأميركية بين أكتوبر/تشرين الأول ويوليو/تموز لا تغطي تكاليف نشر حاملة الطائرات روزفلت.

وفي أبريل/نيسان، أعلن وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو أن القوات البحرية الأمريكية أطلقت بالفعل ذخائر بقيمة مليار دولار تقريباً خلال الأشهر الستة السابقة.

ويعني الرقم الجديد أن البحرية أطلقت ذخائر تصل قيمتها إلى نحو 160 مليون دولار في الفترة من منتصف أبريل/نيسان إلى منتصف يوليو/تموز.