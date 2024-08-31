شاهد/ابتكار قبور زجاجية في الصين لرؤية الموتى يثير الجدل!

العالم- اسيا والباسيفيك

وأظهر الفيديو، قبر زجاجي بداخله جثة شخص ميت بعدما طرأت عليها التغيرات وأصبحت عظاما، وشوهد حوله عدد من أقاربه.

وأثار الابتكار جدلا واسعا بين رواد منصة إكس، حيث قال مغرد، إن هذا الابتكار الجديد يأتي كجزء من تقاليد الحفاظ على ذكرى الموتى في الصين، ولذلك تم تصميم القبور الزجاجية لتكون شفافة، مما يتيح للأقارب رؤية جثمان المتوفى ومشاهدة تغيراته مع مرور الزمن، مشيرا إلى اعتقاد البعض أن هذا الابتكار يساعد في تقديم الدعم العاطفي والتأكيد على الروابط العائلية بين الأحياء والموتى. ومع ذلك.

ورأى آخر: حتى الموتى ماسلموا منهم، فيما أوضح مغرد ثالث: مافيه أحد يبي يشوف هذي التغيرات على الناس اللي يحبهم، حتى وأنت في قبرك ماخلوك بحالك.