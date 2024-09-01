العالم - نوافذ

يدفعنا لطرح سؤال مهم لماذا تتبنى الولايات المتحدة الحفاظ على وجود "اسرائيل" ودعمها عبر عقود خاصة في حروبها وازماتها؟، ولماذا تعتبر وجود هذا الكيان وسلامته واجب عليها؟، من يحقق مصالح الاخر من يحكم مصالح الاخر؟، هل "اسرائيل" فعلا مجرد كيان وظيفي لخدمة مصالح الغرب في المنطقة العربية ام انه تضخم وبات يسيطر على مراكز القرار في الولايات المتحدة الامريكية ؟ هل تحكمه في مراكز الاقتصاد العالمي جعله متحكم بالقرار السياسي؟.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير د.هادي قبيسي، منسق شبكة قادرون معا د.وليد محمد علي، استاذ القانون الدولي د.علي فضل الله.