الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من محافظة الخليل
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين بينهم ثلاث نساء، من مدينة الخليل وبلدتي حلحول شمالا، ويطا جنوبا.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت الطالبة في جامعة البوليتكنيك يمامة إبراهيم الهريني (18 عاما)، وصهيب العمر، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلول شمالا، واعتقلت الطالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين رغد خضر مبارك، والطالبة في جامعة الخليل ولاء محمد يوسف أبو دية، ومن منطقة جبل أبو رمان في الخليل الشاب خضر أبو تركي، ومحمد عرفات هاشم جمجوم.

كما سلمت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة ديما إسماعيل الواوي (21 عاما) إخطارا لمقابلة مخابراتها.

روابط ذات صلة

طهران : حلم الصهاينة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية لن يتحقق

صنعاء تستهدف السفينة ’GROTON’ للمرة الثانية خلال شهر

هكذا تحدث الإمام موسى الصدر عن فلسطين ومقاومتها..

الجهاد الاسلامي تعلق على العملية النوعية المزدوجة بالخليل