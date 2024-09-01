الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من محافظة الخليل

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت الطالبة في جامعة البوليتكنيك يمامة إبراهيم الهريني (18 عاما)، وصهيب العمر، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلول شمالا، واعتقلت الطالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين رغد خضر مبارك، والطالبة في جامعة الخليل ولاء محمد يوسف أبو دية، ومن منطقة جبل أبو رمان في الخليل الشاب خضر أبو تركي، ومحمد عرفات هاشم جمجوم.

كما سلمت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة ديما إسماعيل الواوي (21 عاما) إخطارا لمقابلة مخابراتها.