الاحتلال ينتقم من جنين بطريقة غريبة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان العمليات العسكرية الاسرائيلية في مخيم جنين وشرق المدينة لاتزال مستمرة، وأضاف الاحتلال تجريف الشوارع الرئيسية الی عملياته.

ووثقت مراسلة العالم تجريف شارعاً كاملاً في وسط مدينة جنين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، متذرعاً بأن الشوارع تحتوي علی عبوات ناسفة وضعتها قوات المقاومة لتفجيرها بقواته.

لكن مراسلة العالم اكدت ان الشارع الذي جرفه الاحتلال هو شارع رئيسي وحيوي يحتضن منطقة اقتصادية من المدينة وهو بعيداً عن اماكن عمليات المقاومة.

ويحاول الاحتلال الاسرائيلي انتهاج العقاب الجماعي ضد أهالي جنين لكسر الحاضنة الشعبية للمقاومة في هذه المدينة. ويخشی الاحتلال ان تمتد المقاومة في جنين الی مناطق اخری في الضفة الغربية التي تعيش هذه الايام، عمليات متعددة ضد الاحتلال.