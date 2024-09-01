روسيا تعلن إسقاط 158 طائرة مسيّرة أوكرانية بهجمات ليلية واسعة

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وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 158 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ليلاً بينها اثنتان فوق العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد. وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام إن العدد الأكبر منها وهو 122 مسيرة أسقطت فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وقال الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز نحو الساعة 01,00 (22,00 بتوقيت غرينتش السبت) إن "دفاعاتنا أحبطت محاولة هجوم ضخم بطائرات من دون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك". وأشار عبر تليغرام إلى أن الجيش الروسي "رصد" ما لا يقل عن 26 مسيّرة و"دمرها"، من دون أن يسبّب ذلك إصابات أو أضراراً.

وكان بوغوماز ذكر الأسبوع الماضي أن الجيش أحبط في هذه المنطقة محاولة توغل لمجموعة "مخربين" أوكرانيين، في حين تشهد منطقة كورسك المجاورة هجوماً تشنه قوات كييف منذ السادس من أغسطس/آب. وخلال ليل السبت الأحد، حيدت روسيا أيضاً خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه العاصمة، بحسب ما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين. وجاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على ما وصفه سوبيانين بأنه "واحد من أكبر الهجمات بطائرات من دون طيار على الإطلاق" ضد موسكو، إذ قالت السلطات وقتذاك إن 11 طائرة دمِّرت.

كما أسقطت روسيا طائرات بلا طيار ليل السبت الأحد فوق منطقتي بيلغورود وفورونيج الحدوديتين، وكذلك في منطقتي ليبيتسك وريازان، من دون أن يقدم المسؤولون المحليون تفاصيل حول أعدادها. وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف "تضرر زجاج ثلاثة مبانٍ سكنية في بيلغورود". وفي منطقة أوريول، تم تحييد طائرة بلا طيار خلال الليل، وفقاً للحاكم أندريه كليتشكوف.