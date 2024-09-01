مصدر لـ'حماس': مفاوضات الدوحة حول تهدئة غزة فشلت

العالم - فلسطين

واعتبر مسؤولون في حركة حماس، لموقع “الشرق”، أن التصويت في مجلس وزراء الكيان، الجمعة، على بقاء جيش الإحتلال في محور فيلادلفيا، يعني “إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل”.

وأضاف أحد المسؤولين : “محور فيلادلفيا هو القضية التفاوضية المركزية بيننا وبين الاحتلال، وبقيام رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بالتصويت على بقاء الجيش في هذا المحور، وبهذا العمق في مدينة رفح، فإنه أراد إغلاق المفاوضات ومواصلة الحرب والاحتلال”.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن الوسيط الأميركي “حاول تركيز المفاوضات على الملفات الأقل صعوبة مثل مفاتيح تبادل الأسرى، ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى”، مشيرة إلى أن “هذا الأسلوب لم يحقق أي اختراق، إذ واصل الجانب "الإسرائيلي" تحفظه على أسماء 65 أسيراً فلسطينياً، وتمسكه بمبدأ إبعاد عدد كبير من الأسرى إلى خارج فلسطين.