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مصدر لـ'حماس': مفاوضات الدوحة حول تهدئة غزة فشلت

مصدر لـ'حماس': مفاوضات الدوحة حول تهدئة غزة فشلت
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر في “حماس”، أن جولة المفاوضات الأخيرة غير المباشرة بين الحركة وكيان الاحتلال في الدوحة “لم تحقق أي تقدم أو اختراق” في أي من الملفات العالقة بين الطرفين، خاصة بعد أن أصر الجانب الصهيوني على وجود 5 نقاط مراقبة على طول محور فيلادلفيا، بعمق يمتد بين 300-400 متر في قلب أحياء مدينة رفح، وهو ما رفضته حركة حماس، بينما أكدت مصادر مصرية مسؤولة، في وقت سابق، رفض القاهرة لأي تواجد "إسرائيلي"ذ في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

العالم - فلسطين

واعتبر مسؤولون في حركة حماس، لموقع “الشرق”، أن التصويت في مجلس وزراء الكيان، الجمعة، على بقاء جيش الإحتلال في محور فيلادلفيا، يعني “إغلاق باب المفاوضات بشكل كامل”.

وأضاف أحد المسؤولين : “محور فيلادلفيا هو القضية التفاوضية المركزية بيننا وبين الاحتلال، وبقيام رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بالتصويت على بقاء الجيش في هذا المحور، وبهذا العمق في مدينة رفح، فإنه أراد إغلاق المفاوضات ومواصلة الحرب والاحتلال”.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن الوسيط الأميركي “حاول تركيز المفاوضات على الملفات الأقل صعوبة مثل مفاتيح تبادل الأسرى، ومواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى”، مشيرة إلى أن “هذا الأسلوب لم يحقق أي اختراق، إذ واصل الجانب "الإسرائيلي" تحفظه على أسماء 65 أسيراً فلسطينياً، وتمسكه بمبدأ إبعاد عدد كبير من الأسرى إلى خارج فلسطين.