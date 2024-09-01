حركة حماس تعلق على مقتل 6 أسرى إسرائيليين في رفح

العالم - فلسطين

وأكدت حماس في تصريحها، قائلة: إن "محاولات تضليل الرأي العام التي يقودها المجرم نتنياهو عبر استمراره في سياسة الخداع والكذب، للتنصل من المسؤولية عن حالة الانغلاق التي وصلت إليها المفاوضات، لن تعفيه من تحمل كامل المسؤولية بسبب استمرار العدوان الفاشي على قطاع غزة ووضعه المزيد من الشروط المعطّلة لجهود الوسطاء في التوصل لوقف إطلاق النار".

و أضافت أن "تهديدات نتنياهو الجوفاء باستهداف قادة المقاومة، لتؤكّد عمق الأزمة التي يعيشها وحالة العجز والإرباك التي يواجهها كيانه الهش، في ظل الصمود الأسطوري لشعبنا في وجه آلة القتل والإرهاب الصهيونية المدعومة أمريكيا، وما تسطّره مقاومتنا الباسلة من بطولات في غزة والضفة على طريق التحرير والعودة بإذن الله".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه حدد هويات الأسرى الستة الذين عثر عليهم في نفق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة.