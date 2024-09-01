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بعد ضربات انصار الله.. للمرة الاولى منذ 2001 لا حاملة طائرات امريكية في آسيا

بعد ضربات انصار الله.. للمرة الاولى منذ 2001 لا حاملة طائرات امريكية في آسيا
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة عالمية عن الضعف والعجز والفشل العسكري الامريكي خاصة فيما يتعلق بالصفعات القوية والهزائم التي وجهتها قوات المقاومة اليمنية في عملياتها النوعية اسنادا لغزة في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب والبحر الابيض المتوسط والمحيط الهادي،ما جعل أمريكا تسحب فرقاطتها التي كانت تتباهى بها لكنها بعد تلقيها ضربات موجعة ومؤلمة جعلها تفر وتنسحب.

العالم - اليمن

وقالت وكالة رويترز" انه وللمرة الأولى منذ عام 2001، لا يوجد للبحرية الأمريكية أي حاملة طائرات في أي مكان في آسيا.

واضافت الوكالة .. أن أمريكا أتخذت خيارات صعبة وقلصت تواجدها في ‎البحر الأحمر .

مشيرة الى ان البحرية الأمريكية استخدمت خلال حملة البحر الأحمر صواريخ "توماهوك" هجومية برية أكثر مما اشتراه الجيش الأمريكي في عام 2023 بأكمله.

ونقلت الوكالة عن المسؤول السابق في البنتاغون - كبير مستشاري الأمن القومي في مركز الاستراتيجية البحرية"صامويل بايرز": الأزمات المتزامنة في أماكن من العالم وخاصة في الشرق الأوسط حاليا تجعل القوات الأمريكية تبدو مرهقة و لم يعد في البحر الأحمر إلا قوة أصغر من السفن الحربية الأوروبية، ولكنها واجهت تعقيدات لإنقاذ السفينة "سونيون" بسبب التهديدات بمزيد من الهجمات من ‎اليمن.

وقالت رويترز" مع قيام الكثير من السفن بتجنب البحر الأحمر، فإن تخلي البحرية الأمريكية القوة البحرية الأبرز في العالم عن حملتها في البحر الأحمر أمرا لم يمكن تصوره في السابق.

منوهتا الى ان المسؤولون الأميركيون اصبحوا أكثر صراحة في تأكيدهم على أن الدول الأوروبية لابد أن تدافع عن فنائها الخلفي، في حين تحول واشنطن تركيزها إلى المحيط الهادئ.

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