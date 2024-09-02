مؤتمر لأنصار فلسطين في شيكاغو بمشاركة أكثر من 90 منظمة

العالم- الامريكيتان

تواصل أعمال المؤتمر حتى يوم الاثنين القادم ويهدف للتثقيف حول الحقوق الفلسطينية ويتخلله ندوات تثقيفية عن القضية الفلسطينية وورش عمل حول التدريب على إطلاق الحملات السياسية بمشاركة متخصصين.

واختار المنظمون علم فلسطين ليكون خلفية رئيسية للمؤتمر دون أي شعارات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وأيضا للتأكيد على أن أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية متحدين خلف مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني والتي تشمل حقّه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتحقيق العدالة التي تشمل محاكمة مجرمي الحرب.

وافتتح المؤتمر بهتافات شارك بها الحضور تُطالب بحرية فلسطين وبوقف الدعم الأميركي للكيان الصهيوني.