السفير العراقي في طهران: التجارة الاقتصادية بين ايران والعراق تجاوزت 10 مليارات دولار

العالم - ايران

وقال السفير العراقي خلال لقاء مع محافظ سمنان مساء الاثنين، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة الدينية والثقافية بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأعلن استعداد العراق لإنشاء وحدات صناعية مشتركة مع محافظة سمنان وقال: ان الإجراءات التنفيذية الأولية لإنشاء الوحدات الصناعية في محافظة سمنان مدرجة على جدول الأعمال.

وتابع عبدالمحسن عبدالله: ان التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة مع محافظة سمنان، في مجالات عمل محددة مثل الصناعة والزراعة والتعدين يمكن أن يكون مفيدًا لإيران والعراق.

وأوضح سفير جمهورية العراق في إيران أننا مستعدون للتعاون المشترك من أجل تصدير المواد المعدنية والزراعية من محافظة سمنان إلى العراق، موجها الدعوة لمحافظ سمنان للمشاركة في اجتماعات اقتصادية مشتركة بحضور رجال الأعمال والتجار الإيرانيين والعراقيين.

واشار الى أن أكثر من 1200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، وقال: ان بعض هؤلاء الطلاب اختاروا جامعات محافظة سمنان لمواصلة دراستهم.

واعتبر السفير العراقي قرب مدينة سمنان من طهران عاملاً مؤثراً في زيادة أعداد الطلاب العراقيين في جامعات المحافظة.

وقال: ان وزير الخارجية الايراني الشهيد حسين أمير عبداللهيان كان مصدر فخر لجبهة المقاومة، وانني على استعداد للمشاركة في مراسم تأبينه اينما جرت.

سمنان؛ قطب زراعي في إيران

وفي هذا اللقاء أشار محافظ سمنان إلى القدرات الاقتصادية للمحافظة وقال: تقع هذه المحافظة جغرافياً بين مرقد الإمام الرضا (ع) ومرقد السيدة فاطمة المعصومة (س)، وفي كل عام يزورها ملايين الزوار.

وذكر محمد رضا هاشمي أن سمنان محافظة أكاديمية وطلبية ذات قدرة عالية على قبول الطلاب الاجانب وقال: تضم هذه المحافظة الآن أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، بعض هؤلاء الطلاب يحملون جنسيات من دول اخرى.

وأضاف: تتمتع هذه المحافظة بالعديد من القدرات الصناعية والمعدنية، وأكثر من 50% من المعادن المعروفة في البلاد متوافرة في سمنان.

واعتبر هاشمي سمنان أحد الاقطاب الزراعية في إيران، وقال: إن وجود مطارين دوليين في المحافظة يعد قدرة مناسبة جدًا للتفاعلات الدولية.

وأكد أن محافظة سمنان وجمهورية العراق لديهما الكثير من القواسم المشتركة في المجالات الثقافية، وأضاف: إن الوجهة الأهم لصادرات محافظة سمنان هي العراق.

وقال هاشمي: أن محافظة سمنان تمتلك إمكانيات كبيرة في مختلف المجالات، لذا ندعو المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين للسفر إلى المحافظة للبحث في التعاون الاقتصادي معها.

وقال محافظ سمنان: "إن قرب سمنان من عاصمة البلاد ووجود قدرات سكك حديدية وجوية وبنى تحتية مناسبة يمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال العراقيين".