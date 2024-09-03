 لابيد: الشيء الوحيد الذي يهم نتنياهو هو عدم انهيار حكومته

العالم - الاحتلال

وأضاف لابيد: "لدى نتنياهو دائمًا العذر لمواصلة الحرب إلى الأبد عبر دخول رفح ثم "نتساريم" والآن "فيلادلفيا"".

جاء ذلك في وقت توجه فيه وسائل الإعلام العبرية، انتقادات متزايدة لاذعة لنتنياهو، وذلك وسط استمرار المعارضة في حشد الشارع الإسرائيلي ضده.

وقد بدأت وسائل الإعلام العبرية، بما في ذلك الصحف التي كانت تعدّ مقربة من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل "يسرائيل هيوم"، قد بدأت تنتقده بشكل ملحوظ، فيما بدأت صحيفة "هآرتس"، بنشر مقالات وتقارير يومية تثبت تورط نتنياهو في الحرب الحالية وتُظهر معارضته لموقف الشارع الإسرائيلي، مع محاولته تخفيف الضغط عليه من خلال كيفية تعامله مع قضية الأسرى، كما بدأت القناة 12 العبرية أيضا بث برامج يومية توجه انتقادات لنتنياهو.