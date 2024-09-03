الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

 لابيد: الشيء الوحيد الذي يهم نتنياهو هو عدم انهيار حكومته

 لابيد: الشيء الوحيد الذي يهم نتنياهو هو عدم انهيار حكومته
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال زعيم المعارضة الصهيوني يائير لابيد إن "الشيء الوحيد الذي يهم  رئيس الوزراء بينامين نتنياهو هو عدم انهيار حكومته".

العالم - الاحتلال

وأضاف لابيد: "لدى نتنياهو دائمًا العذر لمواصلة الحرب إلى الأبد عبر دخول رفح ثم "نتساريم" والآن "فيلادلفيا"".

جاء ذلك في وقت توجه فيه وسائل الإعلام العبرية، انتقادات متزايدة لاذعة لنتنياهو، وذلك وسط استمرار المعارضة في حشد الشارع الإسرائيلي ضده.

وقد بدأت وسائل الإعلام العبرية، بما في ذلك الصحف التي كانت تعدّ مقربة من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل "يسرائيل هيوم"، قد بدأت تنتقده بشكل ملحوظ، فيما بدأت صحيفة "هآرتس"، بنشر مقالات وتقارير يومية تثبت تورط نتنياهو في الحرب الحالية وتُظهر معارضته لموقف الشارع الإسرائيلي، مع محاولته تخفيف الضغط عليه من خلال كيفية تعامله مع قضية الأسرى، كما بدأت القناة 12 العبرية أيضا بث برامج يومية توجه انتقادات لنتنياهو.

روابط ذات صلة

لابيد يدعو إلى الإضراب للضغط على نتنياهو

لابيد: 'نتنياهو' عاجز عن توفير أمن مستوطنات الشمال

يائير لابيد تعليقا على قصف الجولان: 'الحكومة خسرت الشمال'!

لابيد منتقدا حكومة نتنياهو: 5 أيام واننا ننتظر الهجوم الايراني علينا