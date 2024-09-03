دخول 200 ألف زائر إلى مدينة مشهد سيرا على الأقدام

العالم – إيران

وأعلنت جمعية الخدمة لزوار الإمام الرضا (ع) عن دخول 200 ألف زائر حتى الآن إلى مدينة مشهد سيرا على أقدامهم لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى استشهاده.

وأوضحت الجمعية: "حاليا، هناك 70 ألف زائر سيرا على الأقدام على الطرق المؤدية إلى مشهد، ومع نهاية هذه الليلة، سيصل أكثر من 30 ألفا منهم إلى مشهد، وبالاضافة إلى الزوار الذين دخلوا مشهد منذ الأيام السابقة، فقد يرتفع عدد الزوار الذين يدخلون مشهد إلى حوالي 200.000.

وأضافت: "هذا العام استقبلنا زوارا سيرا على الأقدام من 72 مدينة في البلاد".

يذكر أن في كل عام، بالتزامن مع العشرة الأخيرة من شهر صفر وذكرى استشهاد الإمام الرضا(ع)، يتجه مئات الآلاف من الزوار من أنحاء إيران سيرا على أقدامهم نحو مدينة مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام.