مشهد المقدسة.. مرقد الامام الرضا (ع) يستقبل 4 ملايين زائر

العالم - مراسلون

تعج الجماهير في القلب النابض في ايران الا وهي الروضة الرضوية المنيرة حيث مضجع صاحب التاج السلطاني، السلطان أبي محمد الرضا عليه السلام.

ملايين الزائرين قدموا الی مدينة مشهد المقدسة من أقطار الخارطة الايرانية بل وحتی من دول عربية واجنبية لإحياء مراسم ذکری استشهاد الامام الرضا عليه السلام.

وقالت زائرة ايرانية لقناة العالم:"الاجواء المعنوية في الحرم الشريف تفوق کل شيئ. عند دخولي الی الحرم الشريف قررت ان أضع حوائجي الشخصية جانباً وادعو للجميع بالخير وأدعو ان يعم السلام في العالم الاسلامي وان ينعم الاحرار في العالم بالخير".

وقال زائر ايراني:"نحن نطلب من الله عزوجل بجاه الامام الرضا عليه السلام ان يمن علينا وعلی ذريتنا بحسن العاقبة ونطلب منه ايضاً ان يکتب لنا زيارة کربلاء المقدسة".

في ليلة ذکری استشهاد الامام الرضا عليه السلام اقيمت مراسم متعددة في الحرم الرضوي الشريف بحضور الفئات المختلفة من الشعب الايراني وربما ابرز مراسم اقيمت في هذه المناسبة هي مراسم قرائة الخطبة بحضور عدد کبير من خدمة المقام وايضاً ضيوف کرئيس الجمهورية مسعود بزشکيان ورئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف".

ولا تُقرأ الخطبة سوی في مرتين في العام مرة في ذکری استشهاد الامام الرضا عليه السلام ومرة في ذکری استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء.

وأوضح أحد خدمة الحرم لقناة العالم قائلا:"هذه المراسم هي عبارة عن تقديم العزاء من قبل جميع خدمة المقام بمناسبة الذکری الاليمة لاستشهاد الامام الرضا عليه السلام".

وتشير الاحصائيات الی ان اکثر من 4 ملايين زائر وصلوا الی مدينة مشهد المقدسة لإحياء ذکری استشهاد صاحب المقام الامام الرضا عليه السلام.

واقيمت علی مساحة مشهد المقدسة عدة مواکب وضعت علی عاتقها تقديم الخدمات والمأکل والمشرب لزوار الامام الرضا عليه السلام.