10 شهداء بقصف للإحتلال استهدف دير البلح وخان يونس وطوباس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها، ان 4 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وإصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس، وفي مدينة طوباس، استشهد 5 شبان وأصيب آخران جروح أحدهما خطيرة، بغارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في المدينة المذكورة.

واستهدف قصف مدفعيّ اسرائيلي حي الصبرة جنوبيّ مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بجروح.

الى ذلك، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، في وقت سابق من الليلة الماضية، إن 23 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، بقصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، إلى 40861 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94398 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

خمسة شهداء ومصابان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طوباس

وفي مدينة طوباس، استشهد 5 شبان وأصيب آخران جروح أحدهما خطيرة، بغارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في المدينة المذكورة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول 5 شهداء ومصابين اثنين أحدهما مصاب بجروح حرجة، لمستشفى طوباس التركي الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال سيارة قرب طوباس.

والشهداء هم: أحمد فواز فايز أبو دواس ( 24 عاما)، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به وسحبته بواسطة جرافة، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.