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شهداء ومصابون بقصف استهدف تجمعا بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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