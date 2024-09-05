الطيران الأيرلندي يعلق رحلاته من تل أبيب وإليها

العالم-الاحتلال

وکانت وزارة النقل الإيرلندية، ابلغت قبل ایام شركات الطيران بمنعها عبور الرحلات التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية متجهة إلى "إسرائيل".

وقالت الوزارة الإيرلندية، إن "حمل أسلحة حرب على متن طائرة مدنية في المجال الجوي الإيرلندي محظور ما لم يتم منح إعفاء من قبل وزير النقل".

وأوضح رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، أن أي نقل من هذا القبيل سيخضع لـ "بروتوكولات الموافقة الواضحة". وأضاف هاريس، أنه "جرى إخباره بأنه لم تكن هناك طلبات لنقل أسلحة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي الإيرلندي".

وكان موقع "The Ditch"، ذكر في تقرير أن "رحلة شحن متجهة إلى إسرائيل حلقت عبر المجال الجوي الإيرلندي في وقت سابق من عام 2024".