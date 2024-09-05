رضائي: تصرف الساسة الروس حول ممر زنغزور، غير مقبول البتة

العالم – إيران

وكتب رضائي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان سلوك الساسة الروس حول ممر زنغزور والجزر الايرانية الثلاث غير مقبول اطلاقا، وهو في تناقض سافر مع ابدائهم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع ايران.

وأكد أنه: يجب إزالة هذا الغموض.

وكان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قد أكد اليوم أن أي تهديد لسلامة أراضي الجيران أو إعادة رسم الحدود هو خط أحمر بالنسبة لإيران.

ونشر وزير الخارجية الإيراني رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X كاتبا: السلام والأمن والاستقرار الإقليمي ليس أولوية فحسب، بل أحد ركائز أمننا القومي، وأي تهديد لسلامة أراضي جيراننا، أو إعادة رسم الحدود، سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب أمر غير مقبول على الإطلاق ويعتبر خطاً أحمر بالنسبة لإيران.

يذكر أن إشارة رضائي وعراقجي هي إلى الحدود الإيرانية الأرمينية وموقف إيران من معبر "زنكه زور" الذي تصر عليه آذربيجان وتركيا على إنشاءه، ويبدو أن هناك ضوء أخضر روسي أيضا، فيما ترفض إيران إنشاءه بشدة.